Лазебная уже не министр соцполитики

18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины.

Об этом сообщил в Telegrаm народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«За проголосовали 277 нардепов (при необходимых 226)», — отметил он и опубликовал фото с результатами голосования.

«Назначение (Оксаны Жолнович) на должность министра состоится скоро, но не сегодня», – утверждает Железняк.

Ранее Железняк заявил, что в Украине могут назначить нового министра социальной политики вместо Лазебной и что претендентом на эту должность якобы является руководитель департамента соцполитики и охраны здоровья Офиса президента Украины Оксана Жолнович.

О том, что Лазебная написала заявление об отставке, сообщил 15 июля представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Заявление, по его словам, уже тогда поступило в Раду.

Как сообщала Одесса News, Марина Лазебная была назначена Министром социальной политики 4 марта 2020 года.

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