Нардепы заблокировали трибуну: в повестку дня не вошёл вопрос об отзыве Безуглой

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не включил в повестку дня вопрос об отзыве нардепа от «Слуги народа» Марьяны Безуглой с поста замглавы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом 10 января в Telegram сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Он уточнил, что постановление требовали поставить в повестку дня, в частности, нардепы Игорь Кривошеев («Слуга народа»), Ирина Геращенко и Артур Герасимов («Европейская солидарность»), Дмитрий Разумков (внефракционный), Владимир Кабаченко («Батьківщина») и Александра Устинова («Голос»). Но, по словам Железняка, против включения в повестку дня вопроса об увольнении Безуглой выступил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«И так и не поставили. Боятся, что есть голоса», – отметил нардеп.

«Ну, всё понятно, Банковая дала команду защищать Марьяну», – отреагировала она.

Марьяна Безуглая

Затем Железняк сообщил, что часть нардепов заблокировали трибуну Рады, требуя включения в повестку дня парламента вопроса об отстранении Безуглой. После этого нардеп написал, что заседание Рады было объявлено закрытым, несмотря на то, что в повестке дня было много важных законопроектов.

«Закрыли заседание, чтобы не выносить постановление по Марьяне. Там куча важных вопросов в повестке дня была, но…. Операция «спасти рядового Райана переносится на следующее заседание», – констатировал он.

Одесса News информировала, что 26 ноября Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Залужный не предоставил план войны на 2024 год, поэтому военное руководство Украины должно уйти».

В парламентской фракции «Слуга народа» открестились от заявлений Безуглой, отметив, что это позиция нардепа. По мнению основателя международного разведывательного сообщества InformNapalm Романа Бурка, нардеп Безуглая совершила «очередную информационную провокацию, которая носит признаки спланированной ИПСО в интересах определённых политических групп» и «играет на руку стране-агрессору РФ».

Безуглая заявила, что не считает ошибкой свои слова о необходимости уволить Залужного. «Это не ошибка… Можно сказать, что меня «прорвало». Это не из-за всех этих теорий, что я вроде бы «тестирую реакцию общества». Я сама генерирую себе тезисы», – сказала она.

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