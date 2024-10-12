Министерство образования поддерживает запрет русского языка на школьных переменках

Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект №12086, предусматривающий создание украиноязычной среды в учебных заведениях.

Об этом 11 октября глава МОН Оксен Лисовой рассказал во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада».

Документ предлагает запретить использование русского языка в школах не только на уроках, но и на переменах. По словам Лисового, министерство поддержало законопроект, однако «с некоторыми замечаниями».

«Хотел бы акцентировать на том, чтобы мы в любых решениях, защищающих украинский язык, предусмотрели возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского союза. Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии, поэтому мы заботимся о языках коренных народов, национальных сообществ и прежде всего – о развитии украинского языка», – сказал Лисовой.

Законопроект, который может обязать учащихся и учителей говорить по-украински на всей территории школы, зарегистрировали 1 октября. Его инициатором является народный депутат от «Голоса» Наталья Пипа.

В Facebook она отметила, что документ вводит в закон «Об образовании» понятие «украиноязычной среды» и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду, то есть не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы. Документ также позволяет учителям делать замечания школьникам, когда слышат от них русский.

«Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока. Мы должны избавиться от этого условного правила в головах педагогов, учеников и родителей: «раздался звонок – можно на любом языке» (и мы понимаем, что этот любой – почему-то русский). Должно быть сформировано новое правило: «общественные и публичные места – на государственном языке», – объяснила Пипа.

Кстати. По результатам опроса, проведённого Центром Разумкова в июне 2024 года, 78% украинцев считают украинский язык родным, в 2017-м таких было 68%, а в 2006-м – 52%. Разговаривают дома только или преимущественно на украинском 68% респондентов.

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины 4 июня 2024 года приняла законопроект №9432 «Об использовании английского языка в Украине».

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