Рада приняла законопроект о статусе английского языка

Верховная Рада Украины 4 июня приняла законопроект №9432 «Об использовании английского языка в Украине».

Об этом депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

За проголосовали 236 парламентариев.

«Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык», – прокомментировал решение Гончаренко.

Принятый законопроект нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения, отметил в Telegram нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

По его словам, депутаты также поддержали государственное финансирование кинотеатров для демонстрации англоязычных фильмов.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня 2023 года внёс в ВР проект закона, закрепляющего статус английского языка в Украине как «языка международного общения». Документ был определён как неотложный. В пояснительной записке указывалось, что евроинтеграция Украины предполагает признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, опубликованным 26 июля прошлого года, лишь 1% опрошенных ответили, что говорят по-английски свободно, 7,5% – что могут читать, писать и говорить по-английски, но не общаются на нём свободно, 19% – что могут немного читать, писать или говорить по-английски, но плохо, 27% – что ориентируются в отдельных словах и простых фразах, но читать, писать или говорить не могут совсем. Ещё 44% респондентов совсем не знают английский язык.

По словам бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, вторым государственным языком в стране должен быть английский, а не русский. Его нужно изучать в Украине с детского сада, чтобы победить в лингвистической войне с Россией.

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