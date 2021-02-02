Более 19 миллионов украинцев находятся за чертой бедности

В 2020 году уровень бедности в Украине вырос до 50%.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной Рады сказала вице-спикер Елена Кондратюк, сообщает Укринфррм.

По её словам, исследования международных организаций показали, что уровень бедности в 2020 году в Украине вырос до 50%.

В связи с этим она считает, что парламент должен поставить перед правительством задачу по разработке новой стратегии преодоления бедности.

«По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная Рада ставит перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года», — отметила Кондратюк.

Она напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

Кстати. Первая украинская Стратегия преодоления бедности (2001 г.) была утверждена с целью уменьшения масштабов бедности и устранения её острейших проявлений. Основными принципами Стратегии были: обеспечение экономического роста, повышение уровня занятости населения и принятие мер по блокированию острых проявлений бедности, реформирование системы социальной поддержки населения путём консолидации всех социальных программ и видов помощи на основе оценки совокупного дохода семьи, интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь. Мероприятия Стратегии предполагалось выполнять в три этапа в период 2001-2009 гг.

Последняя стратегия преодоления бедности принята в 2016 году сроком до 2020 года.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства социальной политики, направленный на борьбу с бедностью в 2020 году и социальную поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются.

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