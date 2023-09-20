Нардеп, предложивший пенсионерке продать собаку и оплатить газ, будет вместо Шуфрича

Регламентный комитет Верховной Рады Украины поддержал постановление №10070 руководства ВР об отзыве подозреваемого в госизмене нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова.

Об этом сообщил 20 сентября в Telegram народный депутат Украины от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

«И.о. комитета после этого будет Евгений Брагар. Тот депутат, который предлагал пенсионерке продать собаку за оплату коммуналки. Так и живём», – написал Гончаренко.

До этого Брагар был первым заместителем председателя комитета по вопросам свободы слова.

19 сентября о кадровых изменениях в комитете по вопросам свободы слова написал в Telegram народный депутат Украины от «Голоса» Ярослав Железняк. Он отметил, что в этом комитете, кроме самого Брагаря, остаётся только ещё один депутат — Сергей Швец.

«Комитет на два человека», – отметил Железняк. Однако, согласно решению Рады, Шуфрич останется просто членом комитета по вопросам свободы слова, так как нужно минимум три человека для существования парламентского комитета.

Одесса News информировала, что 31 января 2020 года во время эфира на телеканале «112 Украина», рассуждая о том, как можно оплатить коммунальные услуги при невысокой пенсии, депутат Брагар сказал: «Если у неё (пенсионерки Любови Колючей, которая позвонила в студию) есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы…, то она может её продать в любой момент и спокойно оплатить.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что Брагар «кратковременно сошёл с ума» и допустил «тупой залёт».

15 сентября 2023 года Печерский райсуд Киева арестовал на 2 месяца без права на залог народного депутата от ныне запрещённой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», члена депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Нестора Шуфрича, подозревая его в госизмене.

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