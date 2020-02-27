Мэр Одессы вручил многодетной семье ключи от 4-хкомнатной квартиры

27 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов вручил ключи от квартиры семье Ковальчук, которая с 1994 года состояла на квартирном учете в Суворовской районной администрации.

Как сообщает официальный сайт города, Петр Николаевич Ковальчук с женой вырастили девять детей, Ольга Прокопьевна – мать-героиня.

Решением исполкома Одесского городского совета семье выделена четырёхкомнатная квартира общей площадью 122,3 кв. м в доме по ул. Красной, 14.

Кстати. С 2011 года в связи с изменениями в законодательстве Украины строительные организации при вводе в эксплуатацию жилых домов не передают квартиры городу, что существенно замедлило выделение жилья т.н. очередникам, которые стоят на квартирном учёте в районных администрациях. Квартиру в новострое по ул. Красной застройщик по собственной инициативе передал городу для распределения среди льготной категории очередников.

Фото: «Одесса»