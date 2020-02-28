Кто 28 февраля в Одессе будет без света

28 февраля в Одессе будет проведено очередное отключение электроснабжения целого ряда жилых объектов.

Об этом предупредили в облэнерго.

Так, в этот день с с 9:00 до 19:00 электроснабжение будет прекращено в домах по следующим адресам:

— 1-й переулок 8 Марта, 4, 8а, 9, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 5, 10, 5а, 47/1, 17, 15, 47, 11;

— 1-й Февральский переулок, 1, 3, 5, 7;

— 1-й Флотский переулок, 5, 7а, 7;

— ул. 1-я Суворовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а;

— 2-й Февральский переулок, 1, 7, 7а, 5, 1а;

— 2-й Флотский переулок, 3, 4, 8;

— 3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

— ул. 3-я Пересыпская, 7, 13, 13а, 5, 11, 15;

— 3-я Суворовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2а;

— 4-й Флотский переулок, 1;

— ул. 4-я Пересыпская, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

— 6-й Черноморский переулок, 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1;

— ул. 8 Марта, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9а, 14, 37/1, 37/2, 29а, 7/1, 23а, 47а, 14а, 35а, 37в, 21а, 37а, 43а, 20а, 37б, 45, 45а, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47;

— спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 9, 11;

— 8-я Пересыпская, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16;

— Аграрная, 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

— Академика Королёва, 72;

— Балтская дорога, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58а, 32а, 75б, 62_1, 82а, 38, 84а, 40а, 43а, 35а, 64а, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84;

— Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4;

— ул. Главная, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 13, 14а, 7а, 5/5а, 1б, 17а, 3а, 22в, 23а, 18а, 22а, 9а, 22е, 22г, 2а, 22д, 22б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 1а, 24, 21, 25, 33, 28, 29, 27, 26, 31;

— Горная, 9а, 7, 16;

— ул. Жевахова, 19, 92, 94;

— Жевахова гора, 17;

— Закарпатская, 29/1, 27а, 2, 21, 13, 15, 8а, 16, 3, 26, 9, 7, 25, 6, 34, 30, 18, 1, 26а, 28, 19, 27, 14, 5, 10, 20, 23, 4, 22, 31, 12, 8, 24, 11, 46, 36, 52, 48, 52а, 40, 33, 62, 58, 209, 38, 42, 68, 56, 50, 64, 60, 66, 70, 39, 54, 72, 44, 32;

— Звонкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26а, 28а, 16, 7а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32;

— Кавказская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;

— Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а;

— ул. Карьерная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24;

— Мариинская, 6;

— Мичурина, 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27;

— Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

— площадь Мичурина, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

— ул. Посевная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

— Прокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1в, 2а, 3а, 1б, 10, 4а, 12, 1а;

— Сельская (полностью);

— Февральская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20/6, 49а, 42а, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а;

— Флотская, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 9а, 2а, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29;

— Холмистая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

— 1-й Чапаевский переулок (переименован в Терещенко), 13а, 7;

— 2-й Чапаевский переулок (Андрийца), 1, 3, 6, 7;

— 3-й Чапаевский переулок (Кифоренко), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б;

— 4-й Чапаевский переулок (Дихтиевского), 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;

— 5-й Чапаевский переулок (Киселёва), 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

— 6-й Чапаевский переулок (Стороженко), 2, 8а, 6, 8, 10;

— 7-й Чапаевский переулок (Асеева), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

— 8-й Чапаевский переулок (Пресыча), 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26;

— 9-й Чапаевский переулок (Неплия), 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12;

— ул. Кириллова (бывшая Чапаева), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 19а, 1б, 4а, 13, 32б, 1а, 3а, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

Также с 9.00 до 17:00 не будет света в домах на спуске Маринеско, 8, 10, 14, 16, 6/8, 6, 18.

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.