7 декабря электротранспорт в Одессе работать не будет

Городской электротранспорт сегодня, 7 декабря, работать не будет из-за отсутствия электроэнергии.

Об этом сообщил на Telegram-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как сообщала Одесса News, 6 декабря, по словам Одесского городского головы Геннадия Труханова, ДТЭК «Одесские электросети» и «Укрэнерго» работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы Одессы. В помощь им направлена коммунальная техника.

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