В Украине до конца года двум группам пенсионеров повысят выплаты

Двум группам пенсионеров до конца текущего года повысят пенсионные выплаты.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию «Факты».

«До конца этого года повышение получат ещё две группы пенсионеров. Во-первых, это пенсионеры с наименьшими пенсиями, имеющие маленький страховой стаж, — с 1 декабря увеличатся минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Также, соответственно, будут перечислены надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхнормативный стаж», — рассказала Лазебная.

Вторую группу, по её словам, составляют пенсионеры старше 65 лет, у которых страховой стаж более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин.

«С 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них вырастет с 2400 гривен до 2600 гривен в результате повышения минимальной заработной платы», — уточнила министр.

Также она рассказала, что на следующий год в министерстве составили календарь повышения пенсий, включающий 12 этапов адресного повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.

«Один из этапов – это индексация пенсий в марте. Надеюсь, что народные депутаты до этого времени примут во втором чтении наш законопроект, который обеспечит индексацию всех без исключения пенсий. Это позволит исправить возникшую несправедливость, когда во время реформы 2017 года из механизма индексации исключили пенсии целого ряда людей — государственных служащих, учёных, журналистов, военных», — отметила министр.

Кроме того, по её словам, с октября следующего года расширят инициированную президентом линейку возрастных доплат к пенсии пожилым людям на категорию пенсионеров от 70 до 75 лет.

Лазебная отметила, что минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен.

Также в календаре повышения на следующий год есть этапы, касающиеся повышения пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

«То есть программа повышения пенсий на следующий год комплексная (мы пытались охватить всех), адресная (ведь мы учитывали потребности каждой конкретной группы пенсионеров) и системная (поскольку она является последовательным продолжением программ этого и прошлого года)», — подчеркнула Лазебная.

Как сообщала Одесса News, с 1 октября 2021 года стали доплачивать по 400 грн ежемесячно одному миллиону получателей выплат от государства по возрасту и страховому стажу, которые достигли 75-80 лет.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat