Картину Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $36 миллионов

Акварельное полотно сцены сбора урожая под названием «Meules de blé» («Пшеничные стога») Винсента Ван Гога, которое во время Второй мировой войны конфисковали нацисты, было продано на аукционе Christie’s за 35 855 000 долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Отмечается, что аукцион прошёл 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Картина «Пшеничные стога» изображает женщин, работающих на полях в Арло (Франция). Её Ван Гог написал в 1888 году после того, как переехал во французскую сельскую местность из-за плохого здоровья. Находясь в Арло, он увлёкся пасторальной жизнью той местности, и «Meules de blé» была одной из нескольких картин, посвящённых урожаю, которые он создал в тот период.

Британский аукционный дом Christie’s в своём каталоге отметил, что акварель демонстрирует «одержимость Ван Гога японизмом», из-за которой он начал писать более графическим стилем, похожим на японские гравюры на дереве.

Первоначально эта картина принадлежала брату Ван Гога, Тео. Затем в 1913 году её купил еврейский промышленник Макс Мейровский. Во время Второй мировой войны Мейровский из-за антисемитских преследований в Германии был вынужден бежать. Тогда он доверил картину немецкому арт-салону в Париже. После этого акварель попала во владение Мириам Кэролайн Александрины де Ротшильд, которая сама сбежала в Швейцарию после начала Второй мировой войны. Во время оккупации Франции нацисты ограбили её коллекцию картин, в частности, забрали и «Пшеничные стога».

В 1941 году картину передали в музей Jeu de Paume, который нацисты использовали для хранения произведений искусства. По данным Christie’s, «Пшеничные стога» затем передали в австрийский дворец Schloss Kogl. Далее, в 1978 году, картину приобрела галерея в Нью-Йорке Wildenstein&Co, где её потом приобрёл покойный коллекционер искусств Эдвард Локридж Кокс. После смерти Кокса между его наследниками и наследниками де Ротшильд возник спор относительно права собственности на картину. Сообщают, что в конце концов стороны заключили «мировое соглашение».

В последний раз картину видели на публике в 1905 году – она была представлена ​​в Стеделейкском музее в Амстердаме.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года картину голландского художника Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продали в Париже на аукционе Sotheby’s за 13,09 миллиона евро.

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