Осчастливили: с 1 декабря в Украине возросла минимальная пенсия

С декабря 2021 года вырастут размеры прожиточного минимума для разных слоёв населения в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».
Согласно закону, минимум вырос на 99 гривен (4,3%) — с 2294 гривен до 2393 гривен. Это второе повышение в этом году.
Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) При этом инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%. В то же время НБУ прогнозирует более значительный рост цен — на 9,6%.
Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчёте на месяц в размере с 1 января 2021 года — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 1921 гривна, с 1 июля — 2013 гривен, с 1 декабря — 2100 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января — 2395 гривен, с 1 июля — 2510 гривен, с 1 декабря — 2618 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января — 2270 гривен, с 1 июля — 2379 гривен, с 1 декабря — 2481 гривна;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января — 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января — 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января — 1600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января — 1769 гривен, с 1 июля — 1854 гривны, с 1 декабря — 1934 гривны.
Инфографика: Укринформ
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