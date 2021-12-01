Осчастливили: с 1 декабря в Украине возросла минимальная пенсия

С декабря 2021 года вырастут размеры прожиточного минимума для разных слоёв населения в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».



Согласно закону, минимум вырос на 99 гривен (4,3%) — с 2294 гривен до 2393 гривен. Это второе повышение в этом году.

Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) При этом инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%. В то же время НБУ прогнозирует более значительный рост цен — на 9,6%.

Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчёте на месяц в размере с 1 января 2021 года — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения: