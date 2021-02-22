С марта в Украине пенсионные выплаты вырастут на 11%

Кабинет Министров 22 февраля принял решение о проведении индексации пенсий на 11% с 1 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

«22 февраля 2021 года правительство одобрило постановление Кабинета Министров Украины «О дополнительных мероприятиях по социальной защите пенсионеров в 2021 году». Согласно постановлению, в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Утверждён показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%», — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики ожидают, что в результате реализации постановления пенсии повысятся у 8 миллионов человек.

Отмечается, что размер пенсии возрастёт в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2 200 гривен лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Как сообщала Одесса News, в Украине с 1 января был произведён перерасчёт пенсий лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет — для женщин.

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