С 1 декабря в Украине вырастет размер пособия по безработице

В Украине с 1 декабря в соответствии с законом о государственном бюджете на 2019 год увеличится один из ключевых социальных стандартов — прожиточный минимум, от размера которого зависят социальные и трудовые выплаты, среди которых пособие по безработице.

Об этом сообщает Укринформ.

С декабря максимальный размер пособия по безработице увеличится до 8408 гривен.

«Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2007 грн, а с 1 декабря возрастёт до 2102 грн. Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас 8028 грн), с 1 декабря будут получать больше — 8408 грн в месяц (4 прожиточных минимума) «- говорится в сообщении.

В то же время размер минимального пособия по безработице останется без изменений — 610 грн (для лиц, которые уплачивали страховые взносы менее 6 месяцев). То есть, размер пособия по безработице колеблется от 610 до 8408 гривен, в зависимости от страхового стажа и размера заработной платы, получаемой перед увольнением.

Как сообщала Одесса News, с 1 декабря Пенсионный фонд Украины проведёт перерасчёт пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.