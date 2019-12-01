Орденом Французской Республики награждён в Одессе адмирал Воронченко

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен наградил национальным орденом Французской Республики «За заслуги» командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

«30 ноября в городе Одесса Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко награждён национальным орденом Французской Республики «За заслуги». Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot. Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции в Украине Его Превосходительство Этьен де Понсен», — говорится в сообщении.

Французский посол отметил, что орден «За заслуги» является вторым по значимости во Франции. «Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом. И это свидетельствует об уважении, которое он проявляет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно и, в частности, о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими Силами Франции и Украины», — подчеркнул посол Франции.

В свою очередь, адмирал Воронченко заявил, что воспринимает награду как высокую оценку деятельности всех Военно-Морских Сил ВСУ. Также он отметил, что совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, чтобы украинские ВМС как можно скорее приобретали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и выполнения задач.

Как сообщала Одесса News, с 28 ноября с дружественным визитом в Одессе находится лёгкий корвет Commandant Birot, который примет участие в морских тренировках типа PASSEX вместе с ракетным катером ВМС ВС Украины «Прилуки».

Фото: Facebook