Ломаченко готов держать бой с британцем

В субботу, 31 августа, в Лондоне на «O2 Arena», вмещающей 20 тысяч зрителей, пройдёт бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Накануне боксёры прошли процедуру взвешивания.

Об этом сообщает XSport.

Оба боксера вписались в лимит лёгкого веса (61,2 кг). Украинец показал вес в 61,03 кг, британец — 60,8 кг.

«Чувствую себя отлично. Не могу дождаться выхода в ринг. Мой план — выиграть бой. Я чувствую себя как дома, как в Украине. Многие люди пришли меня поддержать, и я хочу сказать им всем большое спасибо», — сказал Ломаченко перед взвешиванием.

Также соперники провели финальную дуэль взглядов. Она получилась напряжённой — соперники долго смотрели друг другу в глаза и не отводили взгляд.

TENSE! 😰👀 Lomachenko: 9st 8lbs 8oz

Campbell: 9st 8lbs 4oz 📺 The full card is LIVE on Sky Sports Box Office tomorrow night from 6pm! ORDER NOW: https://t.co/KNLWTjjvb5 pic.twitter.com/m2KntbFB8b — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 30, 2019

В этом противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом боксёра из Белгород-Днестровского.

Лидер букмекерского дела — контора William Hill принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,06, на ничью — 26,0, на победу Кэмпбелла — 9,00. Досрочная победа Ломаченко оценивается в 1,36, победа Ломаченко по очкам — в 3,50, досрочная победа Кэмпбелла — в 13,00, победа Кэмпбелла по очкам — в 21,00.

Ломаченко накануне боя отметил, что британца нельзя недооценивать: «Кэмпбелл — высокий левша, с хорошим боксёрским интеллектом. Знаю, что нельзя недооценивать бойцов с такими навыками. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде и достиг большого успеха как профи. Он — опасный противник. Если возьму третий титул, стану на шаг ближе к мечте о завоевании всех поясов. Хочу объединить все титулы, это моя цель в боксе».

Поединок Ломаченко-Кэмпбелл рассудит арбитр из Шотландии Виктор Лафлин. В случае необходимости победителя определит судейская бригада в составе Омара Минтуна-старшего (Мексика), Бенуа Росселя (Канада) и Жана-Робера Лайна (Монако/Франция).