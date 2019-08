Ломаченко готов держать бой с британцем

В субботу, 31 августа, в Лондоне на «O2 Arena», вмещающей 20 тысяч зрителей, пройдёт бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Накануне боксёры прошли процедуру взвешивания.

Об этом сообщает XSport.

Оба боксера вписались в лимит лёгкого веса (61,2 кг). Украинец показал вес в 61,03 кг, британец — 60,8 кг.

«Чувствую себя отлично. Не могу дождаться выхода в ринг. Мой план — выиграть бой. Я чувствую себя как дома, как в Украине. Многие люди пришли меня поддержать, и я хочу сказать им всем большое спасибо», — сказал Ломаченко перед взвешиванием.

Также соперники провели финальную дуэль взглядов. Она получилась напряжённой — соперники долго смотрели друг другу в глаза и не отводили взгляд.

TENSE! 😰👀

Lomachenko: 9st 8lbs 8oz

Campbell: 9st 8lbs 4oz

📺 The full card is LIVE on Sky Sports Box Office tomorrow night from 6pm! ORDER NOW: https://t.co/KNLWTjjvb5 pic.twitter.com/m2KntbFB8b

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 30, 2019