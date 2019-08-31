Ломаченко готов держать бой с британцем

В субботу, 31 августа, в Лондоне на «O2 Arena», вмещающей 20 тысяч зрителей, пройдёт бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Накануне боксёры прошли процедуру взвешивания.
Об этом сообщает XSport.
Оба боксера вписались в лимит лёгкого веса (61,2 кг). Украинец показал вес в 61,03 кг, британец — 60,8 кг.
«Чувствую себя отлично. Не могу дождаться выхода в ринг. Мой план — выиграть бой. Я чувствую себя как дома, как в Украине. Многие люди пришли меня поддержать, и я хочу сказать им всем большое спасибо», — сказал Ломаченко перед взвешиванием.
Также соперники провели финальную дуэль взглядов. Она получилась напряжённой — соперники долго смотрели друг другу в глаза и не отводили взгляд.
TENSE! 😰👀
Lomachenko: 9st 8lbs 8oz
Campbell: 9st 8lbs 4oz
📺 The full card is LIVE on Sky Sports Box Office tomorrow night from 6pm! ORDER NOW: https://t.co/KNLWTjjvb5 pic.twitter.com/m2KntbFB8b
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 30, 2019
В этом противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом боксёра из Белгород-Днестровского.
Лидер букмекерского дела — контора William Hill принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,06, на ничью — 26,0, на победу Кэмпбелла — 9,00. Досрочная победа Ломаченко оценивается в 1,36, победа Ломаченко по очкам — в 3,50, досрочная победа Кэмпбелла — в 13,00, победа Кэмпбелла по очкам — в 21,00.
Ломаченко накануне боя отметил, что британца нельзя недооценивать: «Кэмпбелл — высокий левша, с хорошим боксёрским интеллектом. Знаю, что нельзя недооценивать бойцов с такими навыками. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде и достиг большого успеха как профи. Он — опасный противник. Если возьму третий титул, стану на шаг ближе к мечте о завоевании всех поясов. Хочу объединить все титулы, это моя цель в боксе».
Поединок Ломаченко-Кэмпбелл рассудит арбитр из Шотландии Виктор Лафлин. В случае необходимости победителя определит судейская бригада в составе Омара Минтуна-старшего (Мексика), Бенуа Росселя (Канада) и Жана-Робера Лайна (Монако/Франция).