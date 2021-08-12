В Одесском порту завершается строительство нового зерноперегрузочного комплекса

Частная компания «Бруклин-Киев» завершает строительство нового зерноперегрузочного комплекса (ЗПК) на Андросовском молу в Одесском порту.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что сейчас на объекте завершается монтаж последнего из тридцати трёх силосов. Полностью завершить строительство ЗПК планируют в сентябре.



После ввода в эксплуатацию общий объём единовременного хранения ЗПК составит 241 тыс. тонн, годовой грузооборот — 4 млн тонн, проинформировали в компании «Бруклин-Киев».

Специально для этого проекта в декабре 2020 года построили новый причал №1-з на Андросовском молу. Причал является частью крупного проекта, который реализуют «Бруклин-Киев» совместно с Louis Dreyfus Company (LDC) и АМПУ.



Причал имеет длину 254 метра, ширину 35 метров. Глубина у причала — 12 метров с перспективой углубления до 13,5 метра. Сообщается, что на причале можно принимать суда дедвейтом 60 тыс. тонн и выше.

Сам проект терминала «Бруклин-Киев» и LDC реализуют с 2012 года. Строительство финансируется с поддержкой Европейского банка реконструкции и развития, а сумма инвестиций составляет более $100 млн.

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