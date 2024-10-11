Одесская теннисистка Даяна Ястремская больше не будет выступать в этом сезоне

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская больше не выйдет на корт в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает XSPORT.

«Из-за проблем со здоровьем и некоторых других моментов сезон для меня окончен! До встречи!» – написала теннисистка в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Даяна провела 42 матча, в которых одержала 21 победу. Свой лучший результат украинка показала на Открытом чемпионате Австралии, где, стартовав в квалификации, дошла до полуфинала, установив на этом турнире национальный рекорд для одиночного разряда.

После Australian Open одесситка лишь на двух турнирах смогла выиграть два матча подряд — прошла в третий круг на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне. Завершила сезон Даяна серией из семи поражений подряд.

Во время Уимблдона и после него, у теннисистки были проблемы с плечом.

Сезон 2024 года Даяна Ястремская начала на 98-й строчке рейтинга WTA, а ныне располагается на 36-й позиции в мировой классификации.

Как сообщала Одесса News, ранее также из-за проблем со здоровьем досрочно завершила сезон одесская теннисистка Элина Свитолина. В сентябре она перенесла операцию на ноге.

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