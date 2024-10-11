Верховная Рада рекордно повысила налоги

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект №11416-д об историческом повышении налогов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За законопроект проголосовали 247 депутатов.

В налоговом законопроекте предусмотрели:

увеличение военного сбора (ВС) с 1,5 до 5% (для военных остаётся 1,5%);

установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога третьей группы ФЛП;

повышение налогов для первой и второй группы ФЛП;

50-процентный налог на банки;

увеличение минимального налогового обязательства (МНО) на землю;

25% налога на прибыль для финкомпаний;

освобождение кэшбека от налогообложения;

переход на помесячную отчётность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня.

Кабмин Украины 18 июля одобрил изменения в госбюджет на 2024 год, предполагающие повышение расходов на оборону на 495,3 млрд грн, а также согласовал законопроект о повышении налогов. Это решение привело к дискуссии в обществе. Представители крупного бизнеса выразились резко против повышения налогов. Совладелец Monobank Олег Гороховский 28 июля в Facebook назвал «предателями» тех, кто предлагает повысить налоги в воюющей стране.

Аналитик, инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что страна в состоянии войны не может не не повышать налоги и в Украине сложилась уникальная ситуация благодаря деньгам западных партнёров. В то же время он обратил внимание, что запланированные правительством шаги могут стать «исключительно давлением на белый бизнес», вместо этого простое повышение НДС «зацепило бы всех, но равномерно».

В то же время США поощряют правительство Украины увеличивать доходы, в первую очередь, через реформы, а не через повышение налогов, сообщила 29 июля спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Она предложила сосредоточиться не на повышении налогов, а на реформе таможни и борьбе с «серыми» рынками.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров 24 сентября 2024 года утвердил постановление, которым упростил механизм выплат на случай получения инвалидности или гибели украинских военнослужащих.

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