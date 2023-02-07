349-й день войны: Новосёловское на Луганщине — теперь выжженная врагом земля

Начались триста сорок девятые сутки российского широкомасштабного вторжения, продолжающееся массированными артиллерийскими, миномётными обстрелами, ракетными и авиационными ударами, превращающими некогда цветущие селения в выжженную землю.

Именно так сейчас выглядит посёлок Новосёловское в Сватовском районе, которое российские оккупанты полностью уничтожили, — сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook 6 февраля.

Отмечается, что посёлок пуст – местных жителей там нет. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новосёловского.

«Только фундаменты, воронки и выжженная земля», – прокомментировали в администрации.

В ОВА сообщили, что в населённом пункте не уцелело ни одно здание, всё разбито вражескими снарядами.

«Так выглядит «русский мир», – говорится в комментарии ОВА к видео бывшего посёлка с беспилотника.

https://fb.watch/ixDxkNp0jk/

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 7 февраля, за прошедшие сутки противник нанёс 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения.

Противник продолжает проводить перегруппировку в отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Новосёловское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Весёлое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.

На главном фото боец ВСУ.

Фото и видео: Луганская ООВА, Генштаб ВСУ/Facebook

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