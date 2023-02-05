Дела фронтовые: враг ведёт наступательные действия на пяти направлениях

Начались триста сорок седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Российская Федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 5 февраля, этими направлениями являются Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Новопавловский.

Так, за прошедшие боевые сутки в Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населённых пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Синковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новосёловское и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении обстрелам подверглись Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня российских захватчиков пострадали Спорное, Берестово, Весёлое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новосёлка.

По другим направлениям враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей, обстреливает позиции наших подразделений и населённые пункты, граничащие с линией столкновения. В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, по заявлению Президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные не намерены сдавать Бахмут Донецкой области, а при наличии необходимого вооружения начнут деоккупацию региона.

На главном фото боец расчёта САУ «Акация» 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр».

Фото и видео: Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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