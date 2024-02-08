Командиры воинских частей получили полномочия на списание имущества

Согласно нормам нового закона, командиры воинских частей теперь смогут списывать военное имущество по одному акту стоимостью до 1,7 млн. грн. без утверждений и согласований.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

«Вступает в силу важный закон, упрощающий процедуры списания военного имущества. Командиры воинских частей получают реальные полномочия списывать во время действия военного положения воинское имущество (кроме оружия) своим приказом стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту стоимостью до 1 700 000 грн без утверждения и согласования с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооружённых сил Украины», — сообщил министр.

По его убеждению, это значительно уменьшает бюрократию и делает процедуры более простыми и прозрачными.

Министерство обороны уже завершает подготовку предложений подзаконных актов, полностью реализующих нормы закона. Не позже чем через неделю все технические вопросы для упрощения соответствующих процедур будут решены, заверил Умеров.

Для справки. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооружённых Силах Украины» об упрощении процедуры списания военного имущества.

Одесса News информировала, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды более чем на $30 млн. Но военная форма поступила в страну только в октябре – декабре и оказалась летней.

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