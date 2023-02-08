В Одессе разоблачили врача-психиатра, который за $7 тысяч «помогал» уклонистам

В Одессе объявили подозрение двум лицам, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно уезжать за границу. Один из фигурантов – врач медицинского Центра психического здоровья.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре военной и оборонной сферы Южного региона.

«За 7000 долларов США указанные лица фиктивно оформляли гражданина призывного возраста на лечение в стационарном отделении психиатрической больницы для установления недостоверного диагноза психического заболевания и получения положительного заключения об инвалидности с целью его переправки через границу Украины», — отметили в прокуратуре.

Уточняется, что правоохранители положили конец незаконной деятельности в декабре 2022 года. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании обвиняемым меры пресечения.

Кстати. К лицу, подлежащему призыву и отказывающемуся выполнять правила военного учёта, может применяться административная (штрафы от 510 до 1700 грн) и уголовная ответственность (лишение свободы от 3 до 5 лет).

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада 7 февраля продлила военное положение и срок общей мобилизации в Украине.

Фото: Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона

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