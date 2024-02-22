За одну ночь подольские пограничники выловили «чёртову дюжину» нарушителей

Пограничники Подольского отряда в ночь на 20 февраля в трёх случаях задержали 13 нарушителей, которые намеревались незаконно попасть в Молдову через приднестровский сегмент украинско-молдовской границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Путешественники» действовали согласно указаниям организатора через интернет-канал. За услуги должны были уплатить фиксированную сумму в размере 80 тыс. гривен с каждого. Маршруты всех трёх групп «путешественников» с определённой разницей заканчивались на государственной границе, вблизи села Тимково Подольского района, где их «встречали» пограничники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничникам понадобился автобус, чтобы доставить задержанных в пограничное отделение для составления протоколов об административных правонарушениях.

Дела нарушителей границы направили в суд.

Одесса News информировала, что пограничники Подольского отряда с помощью коптера обнаружили ночью 18 февраля шестерых мужчин призывного возраста, двигавшихся в направлении приднестровского сегмента украино-молдовской границы.

Фото: Госпогранслужба

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