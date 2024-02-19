«Уклонисты» продолжают штурмовать госграницу в Одесской области

Пограничники Подольского отряда с помощью коптера обнаружили ночью 18 февраля движение неизвестных в направлении приднестровского сегмента украино-молдовской границы.

По сообщению Госпогранслужбы, нарушителями оказались шесть мужчин призывного возраста, которые намеревались незаконно попасть в Молдову.

«Воспользовавшись интернет-услугой по навигации, за 80 тыс. гривен с каждого, путники попытались пересечь границу незаконным способом. На окраине села Кармалюковка Подольского района их путешествие в неизвестность завершилось», — говорится в сообщении пограничников.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.

Одесса News информировала о задержании пограничным нарядом Подольского отряда группы мужчин неподалёку от населённого пункта Лабушно Подольского района, что в километре от границы.

Фото и видео: Госпогранслужба

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