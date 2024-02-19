В Измаиле после тушения пожара нашли труп мужчины

В Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Измаиле по улице Курчатова.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 9 спасателей прибыли тушить возгорание домашнего имущества на 60 квадратных метрах в одноэтажном частном жилом доме.

«Во время тушения пожара обнаружен погибший квартиросъёмщик, гражданин 1981 года рождения», — сообщили спасатели.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Одесса News информировала о пожаре с одним пострадавшим 15 февраля в Черноморске Одесского района, на улице Парусной, в пристройке к магазину.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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