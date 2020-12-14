В Одессе почтили память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

14 декабря в Одессе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу жертвам Чернобыля по случаю Дня ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС.

Церемония состоялась при участии руководства Одесской облгосадминистрации, областного и Одесского городского советов, самих ликвидаторов, представителей духовенства, общественных организаций.

Участники церемонии почтили память жертв аварии минутой молчании.

Кстати. День ликвидатора является памятным днём ​​в Украине. Соответствующий указ об этом дне был подписан Президентом Украины 10 ноября 2006 года. Отмечается ежегодно 14 декабря — в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС.