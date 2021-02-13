15 февраля в Одессе почтят память воинов-афганцев

15 февраля в парке им. Т.Г. Шевченко в Одессе состоится возложение цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в афганской войне 1979-1989 гг.».
Начало — в 11:00.
Мероприятия пройдут с соблюдением карантинных требований.
В храмах Одессы состоятся панихиды по погибшим военнослужащим.
В учебных заведениях и библиотеках города в течение февраля запланировано проведение тематических мероприятий.
На период проведения ритуала, с 10:00 до 14:00, на площади перед Аллеей Славы будет временно запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение.
Фото из семейного архива ветерана боевых действий в Афганистане В.У.Полищука