15 февраля в Одессе почтят память воинов-афганцев

15 февраля в парке им. Т.Г. Шевченко в Одессе состоится возложение цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в афганской войне 1979-1989 гг.».

Начало — в 11:00.

Мероприятия пройдут с соблюдением карантинных требований.

В храмах Одессы состоятся панихиды по погибшим военнослужащим.

В учебных заведениях и библиотеках города в течение февраля запланировано проведение тематических мероприятий.

На период проведения ритуала, с 10:00 до 14:00, на площади перед Аллеей Славы будет временно запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение.

Фото из семейного архива ветерана боевых действий в Афганистане В.У.Полищука