В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Лебедев, светлая ему память

На фронте погиб воин Максим Лебедев из Балты Одесской области.

Об этом сообщает Балтская городская территориальная громада.

Максим родился в 1993 году, учился в Балте, получил в ПТУ специальность тракториста.

«Только жить, строить семью, продлить свой род в детишках… Но право на жизнь и будущее у Максима отняла война, которую принесли на нашу землю рашисты», — говорится в некрологе.

Прощание с воином прошло вчера, 8 августа. Этот день в громаде был объявлен траурным.

Одесса News сообщала, что 28 июля 2-24 года Балтская громада попрощалась с погибшим на фронте воином Анатолием Цвигуном.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская гортергромада/Facebook

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