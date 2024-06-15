В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Сидоренко, светлая память

14 июня Измаильская громада попрощалась с командиром отделения взвода спецназначения сержантом Максимом Сидоренко.
Об этом сообщил в Facebook городской голова Измаила.
Максим родился в Измаиле, профессию получил в высшем профтехучилище №9, по окончании учёбы пошел на военную службу, потому что был уверен: именно служение украинскому народу и Родине является призванием его жизни.
Служил в Национальной гвардии с 2018 года. После начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины перевёлся в батальон спецназначения «Донбасс». Выполнял боевые задачи на «горячих» направлениях боевых столкновений с российскими оккупантами, в том числе, под Часовым Яром.
У защитника остались — мать, сестра, брат и жена.
Одесса News сообщала о гибели 11 июня 2024 года на фронте старшего солдата Николая Чебана, жителя Маразлиевской громады, что в Одесской области.
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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook
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