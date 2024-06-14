В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Чебан, светлая ему память

11 июня на фронте погиб старший солдат Николай Чебан, житель Маразлиевской громады, что в Одесской области.

Об этом сообщила в Facebook Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Воин получил несовместимые с жизнью ранения в районе населённого пункта Степногорск Запорожской области.

Николаю Чебану 17 июня исполнился бы 21 год.

Одесса News сообщала о гибели 9 июня 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Николаевка Херсонской области Руслана Андронатия, жителя села Покровка Раздельнянской городской территориальной громады Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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