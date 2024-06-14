Кто в Одессе 14 июня останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 14 июня с 18:00 до 22:00 будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Чикаленко (Ак. Вильямса), 1-34, Н. Гумилёва, 13-14, Дача Ковалевского, 14-89, Михаила Врубеля (Магнитогорская), 1-28, Панченко, 1-12, Рыбачья Балка, 1г, 1д , пер. Рулевой, 1-12, Х. Фёдорова, 1-37, пер. 1-й Колхозный 2, 2а, Адольфа Лозы (пер. Магнитогорский), 1-3, пер. Байдарочный, 3 пер. Маячный, 1/корп.1, пер. Павлова, 1-7, пер. Панченко, 1б, пер. Лодочный, 1-15, пер. Якорный, 3,5. Работы продлятся до 18:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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