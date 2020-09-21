Кому в Одессе 22 сентября отключат свет

22 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: