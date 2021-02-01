Кому в Одессе 2 февраля отключат свет и воду

2 февраля в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».

В частности, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 900 мм с 09:30 02 февраля до 09:00 03 февраля будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Фонтанка,

с. Вапнярка,

с. Новая Дофиновка,

с. Черноморское.

В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Дачный переулок: 1а, 1Б, 1-Г, 1, 1/10, 3, 3а, 5, 5/2, 5а, 11, 16

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. 1-й Дачный пер.: 4, 5, 6, 7, 10а, 10, 10/1, 10/12, 10/4, 10/7, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. 1-й Хрустальный пер.: 4б, 8Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. 1-й Украинский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. 2-й Дачный пер.: 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. 2-й Костанди: 1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. 2-й Украинский: 1, 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. 3-й Костанди: 1/3, 2А, 2Г, 3, 9, 9-11, 11, 57

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Артезианская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20А, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Бернардацци (Красных Зорь): 8, 8/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Бугаёвская: 46, 48, 50, 50/40, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Строительная улица: 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Строительный пер.: 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Ванный переулок-Киевский: 3, 4, 8, 8/10, 8/12, 8/15, 8/2, 8/7, 8-А, 9/1, 9/2, 9а, 12, 14, 14а, 14Б, 14В, 16, 16а, 18, 18а, 20/7, 22, 817

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Ванный пер.-Приморский: 1, 3, 3/12, 3А, 5, 5а, 8, 9е, 13, 13-А, 15, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Станкостроительная ул.: 1, 2А, 3, 3\1, 6, 6а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 19:00

2 фев. Выездная ул.: 2, 2/2, 3в, 3, 7, 8, 9, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14 А, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34 А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 19:00

2 фев. Гаршина: 1, 1а, 1а*, 1б, 1в, 3/9, 4, 5, 5/13, 6, 7, 7/3, 7а, 7Б, 7б/1, 7в, 7-Г, 7Е, 8а, 9, 9.15, 9/16, 9/21, 9/31, 9/4, 9/6, 9В, 9Д, 9дача22, 10, 11, 11- 22, 11/12, 11/17, 11/9, 11б, 11в, 11д, 11ж, 12, 12/1, 13/2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18, 18/16, 18/2, 18а, 18б3, 18б4, 18В, 920, 925

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Гаршина пер.: 3, 5, 5/2, 5/25, 5/3, 5/7, 5а, 7/5, 16, 16а, 18, 20А, 20б1, 22Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Десантный бульвар: 4, 6

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Десантый бульвар: 4, 6

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 19:00

2 фев. Дачная: 5, 5/1, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/18, 5/8, 5/9, 10/1, 516

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Дачная: 3А, 6, 6/11, 6/13, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 10/10, 10/4, 10/5, 10/7, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Дачный пер.: 5/1

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Крымская: 62, 64, 66, 70

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Кымская: 62, 64, 66, 70

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 19:00

2 фев. Цветочная: 2, 6, 7/86, 7/87, 8, 10, 10а, 12, 13/83, 15, 16, 19/80, 20, 23, 23/76, 25/77, 26, 28, 32, 34/39, 36, 36а, 36б, 38, 39/69, 44, 46, 46/77, 47, 48, 49/64, 53, 54, 56а/70, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63/57, 66а, 67/55, 71, 75, 79, 87/5, 6556

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Цветочная Малин. р-н: 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Цветочная Фонтан: 1№VIII, 1пр I, 1пр.1, 1пр.17, 1пр.18, 1пр.2, 1пр.25, 1пр.26, 1пр.3, 1пр.4, 1пр.II, 1пр.IX, 1пр.V, 1пр.VI, 1прIII, 1прIV, 1прVII, 1, 2а, 2, 3/88, 4, 10, 11/84, 14, 22, 24, 30, 33/72, 40/31, 41/68, 42, 43, 73

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Китобойная: 77, 77в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Кордонный пер. Киев.: 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Костанди: 3, 3/3, 3а, 3Б, 3в, 3г, 3Д, 3Е, 3-е, 5, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 5/19, 5/20, 5/21, 5/32, 5/33, 5/4, 5/5, 5-А, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6е, 6к, 7, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 7/5, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13/В-2, 13А, 13б, 13Б-2, 13В, 14, 14/12, 14/2, 14/20, 14/23, 14/24, 14/26, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14уч11, 15, 15/Б, 15А, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 524, 722, 5201

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Хрустальная: 2, 4, 4А, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Хрустальный: 5, 6, 7, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Хрустальный пер.: 5, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Куприна: 9а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Львовская: 1, 1/10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 28а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Ляпидевского: 3, 3Б, 4, 4А, 4б, 4в, 4В1, 4-Д, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 42, 49

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Летний: 2, 2,2/9, 2/11, 2/14, 2/21, 2/24, 5, 5/29, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Летний пер.: 1/5, 2, 2/16, 2/22, 2/7, 5/16, 5/20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Новикова ул.: 13, 13А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

2 фев. 17:00

2 фев. Александра Невского: 42, 44б, 44-В, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68/2, 68/3, 68б, 68в, 68Г, 70, 72, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78/1, 80, 80а, 80б, 82

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Ольгиевская улица: 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Партизанская улица: 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10в, 12, 30, 41

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 19:00

2 фев. Приморский: 1, 3, 3/9, 4/7, 11, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Радио ул.: 1А, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Столбовая улица: 1б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9/Б, 9а, 10, 12, 14, 18, 18А, 18А/1, 18б, 18д, 18е

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 19:00

2 фев. Спутников улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Толбухина: 1, 1а99, 1Б, 1в102, 1г, 2, 2А, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 6б, 7, 7/102, 7-А, 8, 9, 10, 10а, 10в, 10д, 11, 12, 12а, 15, 16, 16/3, 16а, 16-А, 16В, 16-В/1, 16-Ж, 17, 18, 18а, 19, 21, 21а, 23, 23А, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Фонтанская дорога-Прим.: 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 89, 89/В, 89Г, 91, 91а, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/3-а, 95/5, 95/5-2, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95Д, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 103, 956

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Фонтанская дорога-Киев.: 36, 36Б, 38, 38а, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 50, 52, 54, 56, 58/1, 62/2, 74, 74Б, 76/100, 76/12, 76/14, 76/15, 76/18, 76/22, 76/29, 76/9, 78, 78/1, 78/15, 78/17, 78/19, 78/20, 78/23, 78/24, 78/30, 78/5, 78/6, 78/9, 78уч.13, 82, 82/1, 82А, 82а/1, 82а/3, 84, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 84/7, 84/8, 85А, 86, 86/1, 86/10, 86/11, 86/13, 86/14, 86/16, 86/2, 86/24, 86/3, 86/4, 86/5, 86/8, 86/9, 86-Б, 86діл.3, 86уч.15, 86уч16, 86уч26, 87-А, 88, 88А, 90, 92/94, 95/4, 95/51, 95/53, 95/54, 95/5-5, 95/56, 96а, 96б, 98, 98/2, 98/96, 98г, 98д, 100, 100А, 101/1, 102, 104, 104А, 104б, 106, 106/1, 106/17, 106/2, 106/20, 106/21, 106/24, 106/26, 106/27, 106/29, 106/30, 106/34, 106/35, 106/36, 106/38, 106/39, 106/40, 106-Б, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 114, 114/, 114/10, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 115, 117, 141, 141а, 145, 151, 151/28, 151/30, 151уч.19, 155, 155/2, 155/6, 155К, 157, 157/10-А, 157/12, 157/2, 157Б, 157уч17, 157уч3, 159, 159А, 165, 165., 165/16, 171, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 15730

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Щорса

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. Ёлочная: 2/1

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев. пер. Дачный: 8а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

2 фев. 17:00

2 фев.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 1 февраля 32 села в Одесской области живут без света от последствий непогоды.

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