MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Чернышов, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Чернышов, светлая память

371973770_685868330238188_621562595440661086_n1-Cropped.jpg

15 сентября на фронте погиб 30-летний житель села Долиновка Павловской громады Болградского района Одесской области Дмитрий Чернышов.

Об этом сообщили в Павловском сельсовете.

Дмитрий погиб в ходе выполнения боевого задания по удержанию боевых позиций населённого пункта Бахмут Донецкой области.

Одесса News сообщала о гибели вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области в сентябре 2023 года 24-летнего Владимира Шолопака из села Малаевка Окнянской общины Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: lena.gis/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy 

Просмотров: 293

Смотрите также...

scroll to top