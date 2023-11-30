В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Чернышов, светлая память

15 сентября на фронте погиб 30-летний житель села Долиновка Павловской громады Болградского района Одесской области Дмитрий Чернышов.

Об этом сообщили в Павловском сельсовете.

Дмитрий погиб в ходе выполнения боевого задания по удержанию боевых позиций населённого пункта Бахмут Донецкой области.

Одесса News сообщала о гибели вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области в сентябре 2023 года 24-летнего Владимира Шолопака из села Малаевка Окнянской общины Одесской области.

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Фото: lena.gis/Facebook

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