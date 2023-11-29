В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Шолопак, светлая память

15 сентября в селе Малаевка Окнянской общины в Одесской области простились с 24-летним Владимиром Шолопаком.

Об этом сообщили в пресс-службе общины.

Владимира мобилизовали по контракту в июне 2023 года. Он служил в стрелковом батальоне и принял свой последний бой с врагом 9 сентября вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области.

Проститься с павшим Героем пришли его родные, близкие, друзья, одноклассники и жители села.

Гроб с телом несли на руках побратимы.

Владимира похоронили под залпы военного салюта на кладбище родного села Малаевка.

У погибшего бойца остались мама, брат с сестрой и невеста.

Одесса News сообщала о гибели на фронте во время выполнения боевой задачи защитника из Одесской области солдата 126-й отдельной бригады трриториальной обороны Одессы Степана Митева.

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Фото: Окнянская ОТГ/Facebook

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