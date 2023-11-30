645 дней войны: пограничники подняли флаг на КПП в Харьковской области

Пограничники подняли украинский флаг в автомобильном пункте пропуска «Бударки» в Харьковской области на границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.

Отмечается, что пограничники бригады Гвардии наступления «Стальной кордон», несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска «Бударки», что на Харьковщине, и подняли сине-жёлтый флаг на самую высокую в околице башню», — говорится в сообщении.

В целом, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки(ОСГВ) «Хортица», по информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 30 ноября, украинские защитники отражают штурмовые атаки врага. Так, на Купянском направлении враг возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области отражено 7 атак. На Лиманском направлении наши воины отразили 24 атаки противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вёл безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили 4 атаки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зонах ответственности других ОСГВ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника также на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанёс 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

«Сегодня ночью оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив 8 зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БПЛА. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, трёхэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура», — говорится в оперативной сводке военных.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и ещё 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 таких района, 3 пункта управления, 2 склада боеприпасов.

Одесса News информировала, что 29 ноября в Одесской области Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командованием оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса», ВМС и Воздушным командованием «Юг».

На главном фото защитница из 23-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, Госпогранслужба/Facebook

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