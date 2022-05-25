Геннадий Труханов: В Одессе планируется строительство жилья для переселенцев

С начала военных действий Одесса стала транзитным городом для более чем 21 тысячи украинцев, которые спасались от российской агрессии.

Об этом рассказал мэр Одессы в рамках марафона «90-й день противостояния» на телеканале «Украина-24».

Геннадий Труханов отметил, что сегодня в Одессе всем зарегистрированным переселенцам оказывается необходимая помощь: расселение, обеспечение продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости.

Совместно с руководством «Укрзализныци» на вокзале созданы комфортные условия для прибывающих.

Кроме того, разрабатывается механизм трудоустройства переселенцев.

«Сегодня основная задача — сделать так, чтобы эти люди чувствовали себя в безопасности, помочь им организовать быт и наладить обычную жизнь», — сказал мэр Одессы.

Геннадий Труханов также подчеркнул, что в рамках программы Президента Украины планируется начать в Одессе строительство жилья для временно перемещённых лиц.

Как сообщала Одесса News, дом ЖК «Тирас» в Одессе, частично разрушенный после вражеского ракетного обстрела, будет полностью восстановлен.

Видео: «Одесса»

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