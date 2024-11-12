12 ноября часть Одессы останется без света и воды

Дома многих одесситов 12 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: Ахматовой, 6, 34-40, Костанди, 25-77, Львовская, 52; Равенства, 2-46; Сумская, 24-69; Айвазовского (Тимирязева), 72-84; Харьковская, 1-20; архитектора Нештурхи (Шишкина), 39, Юннатов, 1-15, Ёлочная, 5, дорога Фонтанская, 129, Костанди, 60, Харьковская, 20б, пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106, пер. 1-й Юннатов, 1-12, пер. Львовский, 76. Работы до 17:00.

Айвазовского (Тимирязева), 34, Абрикосовая, 4-105, пер. Абрикосовый, 1-43, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Равенства, 84-104, 195, пер. Равенства, 92, Рыбацкая, 20, дорога Фонтанская, 106/37,40, пер. Янтарный, 6-8. Работы до 18:00.

Северные РЭС: С. Палия, 93, Заболотного, 57-67, Марсельская, 32-36. Работы до 17.00.

Балтская дорога, 37-84, Вячеслава Кириллова, 1а-42, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63, Главная, 1-33, Холмистая, 1-15, Звонкая, 1-32, Жевахова гора, 17 -94, Закарпатская, 1-72, Кавказская, 1-41, Карьерная, 1-24, Февральская, 1-59, Петра Болбочана (Мичурина), 4, Посевная, 1-56, Прокатная, 1, 2-А, Фахова, 15, Флотская, 2-29, Воловая Площадь (пл. Мичурина), 2-29, Технарский пер. (1-й пер. 8 марта), Арочный пер. (2-й пер. 8 марта), Паркетный пер. (3й пер. 8 марта), Пробковый пер. (4-й пер. 8 марта), пер. Кодымский (5-й пер. 8 марта), Анкерный пер. (6-й пер. 8 марта), пер. Бейтельсбахера (пер. 7-й 8 марта), Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта), Волтона пер. (9-й пер. Восьмого марта), пер. 1-й, 2-й Февральский, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, пер. Асеева, пер. Баркасный, 1-4, пер. Бориса Кифоренко, 2-35, пер. Владимира Терещенко, 7,13а, пер. Игоря Киселёва, 1-33, пер. Кавказский, 1-8 пер. Навигационный, 1-19, пер. Неплия, 1-12, пер. Олега Андрейца, 1-7, пер. Олега Стороженко, 2-10, пер. Александра Пресича, 2-26, 2-10, спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-6. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Б-р Итальянский, Иоганна Гена (Бажана), 1-20, О. Благовидовой (Кострова), 7-37, Ближние Мельницы, Богуна, 6а-21, Вадатурского (Малиновского), 79-152, Большая Арнаутская, 24 -91, Гимназическая, 3-30, Гранатная, 1-25, Европейская, 81-93, Йозефа Прибика, 7-49, Канатная, 72-81, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (Вронского) , 1-63а, Композитора Лятошинского, Граничная, 3-74, Косяченко Алексея, 1-44, Листа Ференца (Елина), Малая Арнаутская, 36-107, Малишевского (Гастелло), ​​9-55, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63, Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6, Осипова, 39-50, Платановая, Итальянская (Пушкинская), 41-83, Радостная, 114,116, Ришельевская, 66, 68, Святослава Рихтера, 8-109, Сельская, 7-44, Александра Станкова (лейтенанта Шмидта), 1-25, Старорезничная, 16-20, Текстильщиков, 1-14а, Тэсс, 1-60, Туристская, 1-19, Успенская, 61, Фунтова (Бабаджаняна), Ямчитского, 3,3а, дорога Овидиопольская, 3/1, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, пер. Сиреневый, пер. Гранатный, 2-8/1, пер. Цветочный, 10, пер. Ковровый, 5,7,9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткий, 2-4, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Ониловой, 13-17, пер. Парашютный, 1, 1б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12б, проезд Сиреневый, 1-6, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41. Работы до 19:00.

Также филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что в связи с безотлагательными работами на аварийном участке водопровода с 11 ноября до 20:00 14 ноября временно будет прекращено водоснабжение для потребителей по следующим адресам: Балтская дорога, Каменистая, Жевахова, Карышковского, Республиканская, 7-я Пересыпская, Хаджибеевская дорога, Каменяров, Балтские переулки.

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