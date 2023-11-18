Литва и Финляндия передали Украине новые пакеты военной помощи

Литва и Финляндия объявили о предоставлении Украине новых пакетов помощи.

Об этом сообщили пресс-службы министерств обороны этих стран.

В частности, в пакет литовской помощи вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих продовольственных пайков. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, его страна реагирует на срочные потребности Украины, обусловленные холодной погодой и возможными ударами страны-агрессора РФ по украинской инфраструктуре.

Стационарные дизель-генераторы мощностью 160 кВт на дизельном топливе предназначены для выработки электроэнергии и обеспечения ею объектов в местах, где отсутствуют или прерваны линии электропередач. Электрогенераторы оснащены оборудованием, которое автоматически включает двигатель генератора в случае прекращения подачи электроэнергии от стационарной электросети и выключает его при восстановлении подачи.

Данные генераторы могут непрерывно работать не менее восьми часов при полной нагрузке при температуре от -30 °C до +40 °C.

Помощь в Украину доставила литовская армия.

В целом с начала полномасштабного вторжения балтийская страна передала помощи на €0,5 млрд.

Стоимость 20-го пакета военной помощи Финляндии будет составлять около €100 млн.

Министерство обороны Финляндии не разглашает деталей о содержании пакета, способе или сроках его доставки, чтобы гарантировать безопасную транспортировку. Ведомство лишь отметило, что учло как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны Финляндии.

«То, что поставлено на карту в оборонной борьбе Украины, – это перспективы среды безопасности Европы и Финляндии в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаёмся непоколебимыми в своей преданности поддержке украинцев», – заявил министр обороны Антти Хаккянен.

В общей сложности Финляндия уже выделила Украине 20 пакетов военной техники общей стоимостью €1,5 млрд.

Одесса News информировала, что Дания в ноябре 2023 года передала Военно-морским силам Украины автономные гидрографические комплексы SeaBat T51, которые позволяют обнаруживать подводные объекты.

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