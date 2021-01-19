В Китае строят новые COVID-больницы, зафиксированы новые вспышки инфекции

В китайском городе Наньгун в провинции Хэбэй за пять дней построили специализированное медучреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и раковиной. Также там доступен Wi-Fi. Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе было сообщено о ряде случаев COVID-19.

Подобный центр на 3 000 палат строится в столице провинции Хэбэй — городе Шицзячжуан, где наблюдается вспышка вируса.

В течение ближайших дней правительство планирует построить ещё шесть аналогичных объектов в городе Наньгун, в которых будет насчитываться около 6,5 тыс. палат.



По данным агентства, жителям города Шицзячжуан приказано оставаться дома до конца 19 января с целью сдерживания распространения эпидемии COVID-19, заявил городской штаб по профилактике и контролю эпидемии.

По состоянию на 19 января в КНР, по данным сайта Worldometer, зафиксировано 88 454 случая COVID-19, из них 4 635 — летальных, 82 432 больных выздоровели.



Всего в мире на утро 19 января число больных COVID-19 составило 96 029 459. При этом 68 694 114 человек выздоровели, 2 049 957 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных по-прежнему в США, Индии, Бразилии, России, Великобритании. На 17-м месте — Украина, на 83-м — Китай.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 15 января уже введено более 35 миллионов доз вакцины от COVID-19 в 49 странах мира.