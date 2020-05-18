В Подольске зарегистрированы ещё две жертвы COVID-19

В Подольске Одесской области на утро 18 мая зафиксировано ещё 2 летальных случая от коронавируса.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, умерли 84-летний пенсионер и 55-летняя работница Департамента социальной политики и здравоохранения Подольского городского совета.

«Вирус не исчезает, вирус остаётся опасным», — написал Максим Куцый.

Отмечается, что число подтверждённых случаев по состоянию на 18 мая составляет 764 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 18 пациентов.

«Но есть и хорошие новости, сообщил глава ООГА, — наконец, видим более чёткую положительную тенденцию выздоровления больных. На сегодня имеем 62 выздоровевших пациента».

Как сообщала Одесса News, в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, из них 5 276 выздоровели, 535 (+21 за сутки) умерли.