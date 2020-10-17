В Одессе за сутки зарегистрированы 230 новых больных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 17 октября в Одессе зарегистрированы 7 915 случаев COVID-19.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 230 новых случаев заболевания.

По данным на 17 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 163 пациента с COVID-19, из них 88 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 75 пациентов, из них 72 человека не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, три пациента получают кислородную терапию.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19.

23 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 38 человек — в ГКБ №10, 13 детей — в детской городской больнице №3.

За последние сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых восемь девочек и три мальчика, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 214 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 4 749 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 036 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки в Одесской области подтверждено 506 новых случаев заболевания COVID-19.