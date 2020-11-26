COVID-19 в Украине: количество заболевших приближается к 700 тысячам

15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине за прошедшие сутки, в том числе, заболели 659 детей и 606 медработников. Умерли 225 человек.

Такую статистику привёл сегодня утром на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализовано 1 955 человек; летальных случаев — 225; выздоровело 9617 человек; проведено тестирований за сутки 76 911 (в частности, методом ПЦР —

49 323, методом ИФА — 27 588).

Министр проинформировал, что за всё время пандемии в Украине заболело 677 189 человек; выздоровело 317 395, летальных случаев — 11 717; проведено ПЦР-тестов — 4 373 786.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 64 019 случаев;

— 64 019 случаев; Винницкая область — 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область — 33 115 случаев;

Донецкая область — 21 344 случая;

Житомирская область — 27 926 случаев;

Закарпатская область — 22 425 случаев;

Запорожская область — 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;

Киевская область — 34 241 случай;

Кировоградская область — 4 706 случаев;

Луганская область — 5 925 случаев;

Львовская область — 43 611 случаев;

— 43 611 случаев; Николаевская область — 16 731 случай;

Одесская область — 40 535 случаев;

Полтавская область — 20 204 случая;

Ровенская область — 29 320 случаев;

Сумская область — 25 662 случая;

Тернопольская область — 26 752 случая;

Харьковская область — 53 433 случая;

— 53 433 случая; Херсонская область — 9 345 случаев;

Хмельницкая область — 27 703 случая;

Черкасская область — 20 668 случаев;

Черновицкая область — 32 492 случая;

Черниговская область — 16 485 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 13 882 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 684 ребёнка и 615 медработников.