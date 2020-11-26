COVID-19 в Украине: количество заболевших приближается к 700 тысячам

15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине за прошедшие сутки, в том числе, заболели 659 детей и 606 медработников. Умерли 225 человек.
Такую статистику привёл сегодня утром на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализовано 1 955 человек; летальных случаев — 225; выздоровело 9617 человек; проведено тестирований за сутки 76 911 (в частности, методом ПЦР —
49 323, методом ИФА — 27 588).
Министр проинформировал, что за всё время пандемии в Украине заболело 677 189 человек; выздоровело 317 395, летальных случаев — 11 717; проведено ПЦР-тестов — 4 373 786.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 64 019 случаев;
- Винницкая область — 16 370 случаев;
- Волынская область -22 906 случаев;
- Днепропетровская область — 33 115 случаев;
- Донецкая область — 21 344 случая;
- Житомирская область — 27 926 случаев;
- Закарпатская область — 22 425 случаев;
- Запорожская область — 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;
- Киевская область — 34 241 случай;
- Кировоградская область — 4 706 случаев;
- Луганская область — 5 925 случаев;
- Львовская область — 43 611 случаев;
- Николаевская область — 16 731 случай;
- Одесская область — 40 535 случаев;
- Полтавская область — 20 204 случая;
- Ровенская область — 29 320 случаев;
- Сумская область — 25 662 случая;
- Тернопольская область — 26 752 случая;
- Харьковская область — 53 433 случая;
- Херсонская область — 9 345 случаев;
- Хмельницкая область — 27 703 случая;
- Черкасская область — 20 668 случаев;
- Черновицкая область — 32 492 случая;
- Черниговская область — 16 485 случаев.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 13 882 случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 684 ребёнка и 615 медработников.