Цена на газ для населения в декабре повышена не будет

Нафтогаз оставил без изменений цену на газ для населения в декабре.

Об этом сообщила газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

«Цена для наших клиентов в декабре останется на уровне ноября и составит: 6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Месячный». 6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Годовой» без учёта стоимости распределения. Ведь за доставку газа люди платят облгазам», — отмечается в сообщении.

Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно тёплая погода и тот факт, что оптовая цена газа не изменилась.

Правда, информация эта публикуется с оговоркой: «Тарифы на газ от газоснабжающей компании действуют ТОЛЬКО для клиентов компании. Сейчас наша доля рынка составляет примерно 2,5%».

Группа Нафтогаз предлагает всем желающим сменить своего поставщика газа и перейти на их обслуживание. Например, жители южных областей могут это сделать в отделениях банка ПУМБ.

Как сообщала Одесса News, оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), в ноябре составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м, что на 1,27 грн больше цены октября. Значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы пока удерживают цены от стремительного роста.