Кому в Одессе 1 декабря отключат свет

1 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1 линия Вильямса 43: 21
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|1-й Дачный переулок: 6
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|1-й Колхозный: 1, 1-а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|1-й Разумовский пер.: 2, 3, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|10-я Лния на жилом массиве: 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|2-я линия Демченко Марии: 61-А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|2-й Магнитогорский: 7
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|2-й пер. М.Демченко: 3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|2-й пер. Амундсена: 19
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|3-й Магнитогорский пер.: 2, 4, 6, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|36 линия: 15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|36-я Линия на жилмассиве: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|37-я Линия на жилмассиве: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|38-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|4-я Линия на ж\м: 25, 29, 31, 31_1, 33, 50, 50_1, 50_3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|44-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|45-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|49-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|5-я Линия на ж/м: 26, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|6-я Линия на ж/м: 25, 25_1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33_2, 33Б, 34, 35, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|7-я Линия на ж/м: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|8-я Линия на ж/м: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|9-я Линия на ж/м: 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Енисейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Аграрная (Таирова): 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Академика Вильямса: 21, 23, 25, 25а, 25В, 27, 29, 36, 36а, 36Б, 37, 37а, 37Б, 38, 38/2, 38/3, 38А, 40, 42, 44, 46, 46Д, 48
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Алмазная: 2, 2/Б, 2а, 2б, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6а, 6уч1, 8, 8а, 10, 10А, 11, 12, 12/121, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24уч.28, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 162
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Амбулаторный: 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Амундсена: 1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Амундсена: 3, 3/3, 5, 7, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20Б, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 22/9, 23, 23а, 23Б, 23В, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 24/7, 25, 25А, 25Б, 29, 29/3
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Базарная: 1, 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Байдарочный: 1А, 1, 4, 6, 8, 8/6, 8Б, 10, 12, 81, 82, 83, 85
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Байкальская: 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8В, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 81
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Сиреневая: 31-Б
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Белякова: 2, 2А, 4, 21, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Белинского улица: 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Белоруская: 24, 30
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Вавилова: 1-б.4/1, 1-б.4/2, 5, 5а, 5а1, 5Б/31, 5в, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 42/1, 44а, 44в, 50, 50/1, 50/а, 50а, 50б, 50в1, 50в2, 52, 52-А, 52б, 52в, 52г, 52-Г, 54, 54а, 54а/1, 54б, 54в, 56, 56а, 56б1, 56В, 58, 58а, 60, 60а, 60а1, 60б, 60в, 62, 64, 64А, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 78, 762
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Весенняя: 1а, 1, 2, 2А, 5, 7, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Узкий: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Б, 14Г
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Отважных: 20, 22, 26, 28
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Отважных: 1/12А, 2, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 44а, 46, 48, 50
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Вильямса: 43. 3/14
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Веры Инбер пер.: 11, 11/13, 12, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Веры Инбер пер.: 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
1 дек.
|20:00
1 дек.
|Вирского: 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Вице-адмирала Азарова: 6, 8, 10, 10а, 12, 12А, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
1 дек.
|20:00
1 дек.
|Гамалеи (Зелёная) — киев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дача Ковалевского 142, 9 Линия: 1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/14, 2/3, 3, 95-А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дача Ковалевского: 2, 15, 21, 23, 24, 25А, 28, 29-В, 35, 83-А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дачная: 3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24_1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57_1, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Долгая: 1А, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 4А, 5-9, 7, 8, 9, 10, 10А, 11-13, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18в, 19, 20, 20А, 20б, 22, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дружный 1-я линия: 22, 29А, 29б, 31А, 33А, 33Б, 40/41, 55,56, 57
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дружный 2-я линия: 2а, 13, 39, 42, 44А, 48, 51
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дружный 3-я линия: 12, 14, 16, 18б, 18-В, 18В/1, 30, 34, 35, 36
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дружный, ул.Сиреневая: 33
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дубовый гай: 8
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Дунаевского: 14, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 34а, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40 Б, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51А, 52, 52а, 54, 55, 56, 56А, 57, 57Б, 58, 59, 59А, 60, 61, 61_1, 61А, 63, 65, 67, 67Б, 69
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Эстафетная: 3, 3а, 3а1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13г
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Эстонская: 7, 7в, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 14/1, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19/1, 20а, 20б
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Жолио Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13_1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а_с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Золотой берег: 1-А, 1, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5-А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/10, 30/11, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Звёздная: 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 43, 46/47
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Капитана Кузнецова: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76_1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Каспийский: 1, 3, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47_1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Косой: 1, 3
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Леваневского — киев: 3/2, 5, 7, 7-9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Леваневского — прим: 7А, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Леваневского пер.-Прим.р-н: 2, 2а, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Леваневского пер.Киевский: 1, 3/1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Лидерсовский б-р: 15, 17, 17а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Марии Демченко: 1, 1/1, 1/11, 1/12, 1А, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2А, 2б, 2В, 3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 4, 4а, 4лин19, 4лин235, 4лин45, 5, 5/9, 6/1, 6/1А, 6/4, 6/8, 7, 8, 8А, 8-Д, 8-Ж, 9, 10, 10/1, 10А, 11, 12, 12/3, 12/3 В, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22А, 23, 24, 24/1, 24А, 25, 26, 27, 28А, 33, 152, 211г
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Марии Демченко.3-я линия: 18Б
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Маячный: 1А, 1Б, 1-В
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19_1, 19_2, 20, 21, 21_1, 21_2, 21_3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Мичурина: 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Омская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Офицерская: 3/2
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Проектируемая: 1/15, 12/1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Просвещения: 6, 8, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17в, 18, 18а2, 19, 20, 21, 22, 22/2, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49а, 49б, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Песочный: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Радостный: 1, 2, 2А, 3, 5, 5-а, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Рыбальская: 1А, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11/15, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/6, 20/7, 20а, 20б, 20в, 20Е, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 31, 32, 32/а, 32-32а, 32а, 32д, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36/3, 37, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41а-43, 41б, 42, 45, 45А, 47, 47/1, 47/10, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47А, 49, 51, 53, 55, 55-А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 73, 73а, 75, 3232а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Рыбальская: 1, 3, 3/1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Рыбальская балка: 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3Б, 4, 4А, 6, 8, 8/1, 8А, 10, 10Б, 10Д, 12, 12А, 16, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Семёна Яхненко: 1/ 4, 1/,, 1/,1, 1/,2, 1/,3, 1/,5, 1/,7, 1/,8
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Семёна Яхненко: 1., 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Средняя улица: 20, 21, 23, 24/3, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Степовая (ШЕВЧЕНКО): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Студёная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33/2, 34, 35, 35а, 36, 161, 162
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56_58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Танфильева: 11
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Таирова: 19, 46, 48
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Тмченко Иосифа (Колхозная): 24А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Тимченко: 1, 2, 2-Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
1 дек.
|19:00
1 дек.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|18:00
1 дек.
|Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Фонтанская дорога-киев: 114, 114А, 118, 165, 165/7, 173, 173/2
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Фонтанская дорога-киев: 106/24, 108, 108/1, 108/2, 108/3
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Французский бульвар: 11А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
1 дек.
|20:00
1 дек.
|Французский бульвар: 11А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
1 дек.
|20:00
1 дек.
|Художника Фёдорова: 22, 22/А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42діл.8
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Чапаева: 1/1-А, 1/1-Б, 1/1В, 1/1-Г, 1/1Д, 1/3-А, 6А.6Б
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Черноморского Казачества: 35
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
1 дек.
|20:00
1 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|18:00
1 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|13:00
1 дек.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81_2, 83, 87, 89, 91, 93
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Щербакова: 21
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Яблоневая: 1, 1А, 3, 4, 5/7, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Якорный: 1, 1А, 2, 2-4, 3, 3А, 4, 5/2, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 12А, 14, 14/1, 16, 16/1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Ямская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17/2, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|Ясная улица: 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
1 дек.
|20:00
1 дек.
|пер. Белякова: 1, 2, 2/10, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|пер. Вишнёвый: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|пер. Правды: 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|пер.Всеволода Змиенко (пер.Бабушкина): 1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|пер.Мичманский 2: 2
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|пер.Романтичный (Вишнёвый): 30, 36
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|пер.С.Эйзенштейна (2-й Колхозный пер.): 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.
|пер. Янтарный (Майский пер.): 7, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
1 дек.
|17:00
1 дек.