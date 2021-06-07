Главный женский дуэт страны покажет зрелищное шоу в Одессе

Отечественный поп-группа «НеАнгелы» — это неизменные вокалистки Слава Каминская и Виктория Смиюха.

Их дуэт был создан в 2006 году — и вот уже 15 лет держится на верхушках национальных чартов радиостанций и телеэфиров. За все эти годы их состав оставался неизменным. За спиной у группы много достижений — альбомы «НеАнгелов» неоднократно становились «золотыми», а синглы возглавляли чарты iTunes.

В начале марта Юрий Никитин, продюсер группы, объявил о том, что «НеАнгелы» прекращают свою публичную деятельность. В дальнейших планах у Славы и Виктории заниматься сольными карьерами.

13 июня состоится последний открытый концерт группы в Одессе! Энергетика, звук, свет, музыка — это будет

зрелищное шоу.

Цена билетов от 290 до 1490 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 13 июня, воскресенье, 20:00

Место проведения: Летняя концертная арена МОРВОКЗАЛ

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