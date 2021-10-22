Каким будет уикэнд в Одессе 23-24 октября

Несмотря на пребывание в «красной» карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Правда, некоторые зрелищные заведения из-за карантина, закрылись, как, например, Одесский национальный академический театр оперы и балета.

Однако, мэрия пообещала, что фонтан перед театром будет работать и в субботу, и в воскресенье.

Попасть в музеи и театры можно лишь при наличии у Вас ковид-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении. Если у вас таких документов нет, можно посетить мероприятие на свежем воздухе или приобщиться к прекрасному онлайн.

Выбор, как всегда, за Вами!

Театр «Маски-шоу» приглашает в одесский Дом клоунов на спектакли октябрьского репертуара. Начало в 19.00.

23 октября на стадионе «Черноморец» «моряки» будут принимать команду ФК»Львов». в 19.30.

23 октября состоится первый международный турнир по фигурному катанию «Кубок Виктора Петренко» (Victor Petrenko Cup). Заявки на участие уже прислали 158 фигуристов из 11 стран мира. На лёд одесского Дворца спорта выйдут представители мужского и женского одиночного катания и спортивных танцев на льду из Австралии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Эстонии, Кипра, Латвии, Польши, Узбекистана и Украины. Гала-шоу, которое состоится после завершения турнира, будет посвящено 45-летию одесской СДЮСШОР «Льдинка».

23 октября в 19.00 в филармонии запланировано выступление Вахтанга Кикабидзе — грузинского певца, автора песен, киноактёра, сценариста, кинорежиссёра. Кикабидзе — Народный артист Грузии, Заслуженный артист Украины. Песни «Мои года — моё богатство», «Проводы любви», «Чито гврито» до сих пор любимы многими слушателями, а фильмы «Мимино», «Не горюй!», «ТАСС уполномочен заявить…» входят в золотой фонд кино. Цена билетов от 650 до 1450 грн.





23 октября в 19:00 Театр на Чайной приглашает на спектакль «По образу@подобию» — #loveproject в одном действии по мотивам пьесы Нила Лабьюта. Продолжительность 1ч. 30 мин. Ограничения по возрасту: +15. Цена билетов от 40 до 200 гривен.

23 октября спектакль «Двенадцать стульев» предлагает любителям театра Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного. Цена билетов от 50 до 300 грн. Приходите к 18:30.

23 октября в Музее современного искусства в рамках Международного литературного проекта «Без Меж» премьера иронической пьесы «Сатисфакция». Специальными гостями мероприятия станут украинская писательница, радиоведущая и сценаристка Елена Андрейчикова и украинский поэт и общественный деятель Андрей Хаецкий. На спектакле действуют ограничения по возрасту 18+. Приходите к 17:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

24 октября в 19:00 в Одесском театре музкомедии танцевальный батл: Ансамбль Вирского vs Ансамбль RUSTAVI. Два легендарных коллектива проведут танцевальный поединок, не имеющий аналогов ни в одной стране мира. Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. Павла Вирского и Государственный Академический ансамбль народного песни и танца Грузии «Рустави» встретятся на сцене Одесского театра Музкомедии. Цена билетов от 200 до 2000 грн.

24 октября желающих с пользой провести воскресный день приглашают принять участие в осеннем марафоне благотворительная организация «Наша чистая Одесса». Участники марафона будут убирать склоны под переулком Дунаева, а затем отведают оригинальные блюда, приготовленные на костре. Всех желающих ждут у лестницы в переулке Дунаева. Приходите в 10:30.

До 30 октября во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) персональная выставка живописи одесской художницы Ольги Котовой «Аромат лета». На картинах мастера — наш город: уютный и торжественный, камерный и пестрый, суетливый и праздничный, притягивающий своей магической красотой.

До 7 ноября в Одесском историко-краеведческом музее выставка “Миг свободы” известного одесского фотографа Леси Чикарюк. Леся, без преувеличения, – уникальная девушка. В детстве ей поставили ДЦП, а она, несмотря на диагноз, водит автомобиль, занимается конным спортом. А ещё любит фотографировать лошадей.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News, Думская, Всемирный клуб одесситов

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