В Русском театре расскажут, что происходит в Одессе у океана

Одесский русский театр 14 ноября представляет спектакль «Одесса у океана».

Действие спектакля происходит в наши дни, в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич. Он – Вульф Мойхелевич Гольдинер – пожилой русскоязычный эмигрант, вдовец, немного за семьдесят. Она – миссис Джейн Уотсон, красивая успешная американка, разведена, немного за тридцать. Их объединило дорожно-транспортное происшествие: миссис Уотсон, находясь за рулём собственного автомобиля, совершила наезд на мистера Гольдинера, в результате которого он получил травмы средней степени тяжести.

Хотя виновником инцидента был сам Гольдинер (ему приспичило перейти улицу на красный свет), суд приговорил миссис Уотсон к 80-ти часам исправительных работ в пользу потерпевшего. И теперь, в течение 10-ти недель, каждую среду и субботу она обязана приходить к потерпевшему, проводить в его обществе четыре часа и производить работы по дому (уборка, стирка, готовка). Ну и, поневоле, общаться с ним.

В процессе этого общения выясняются многие интересные вещи. Например, то, что Вульф Мойхелевич Гольдинер когда-то был Владимиром Михайловичем Семёновым, проживал в Одессе на улице Франца Меринга и работал инженером на «Январке» — заводе имени Январского Восстания. Да и миссис Уотсон не всегда носила фамилию бывшего мужа…

Приходите к 19:00.

Цена билетов от 60 до 200 гривен. Их таки можно купить здесь.