Опасная находка пролежала на Мореходной в Одессе 75 лет

20 июля в 10:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время строительства частного дома в Одессе по ул. Мореходной, 19, рабочие обнаружили похожий на гранату Ф-1 предмет и позвонили в Службу «101».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова пиротехники обследовали территорию и обнаружили 265 взрывоопасных предметов.



Среди боеприпасов 154 гранаты Ф-1, 28 взрывателей к артснарядам, 11 миномётных мин 82 мм, 1 миномётная мина 120 мм, 29 артиллерийских снарядов 37 мм, 17 артиллерийских снарядов 45 мм, 23 артиллерийских снаряда 75 мм, 2 артиллерийских снаряда 152 мм.

Все боеприпасы будут уничтожены в специально отведённом месте.

Как сообщала Одесса News, в июле в течение одних суток одесским пиротехникам пришлось 5 раз выезжать на обезвреживание опасных предметов.



Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области